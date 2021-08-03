Üye Girişi
Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı Açıklaması

03.08.2021 15:42
Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı Açıklaması, System.String[]

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası ortak basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlara koronavirüse karşı aşı olmaları çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası ortak basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlara koronavirüse karşı aşı olmaları çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası'nın Cağaloğlu'ndaki binasında düzenlenen toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Ali Gürlek, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Necati Bozkurt ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu katıldı.

Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Biz sağlık çalışanları 1,5 yıldır en ön safta pandemiyle mücadele ediyoruz. Canlar verdik, bedeller ödedik. Artık pandeminin sona ermesini istiyoruz. Aşı karşıtlarının geliştirdiği gıda takviyesi yönündeki söylemler son derece yanlış bilgilendirmelerdir. Aşı tercihe bırakılmamalı, zorunlu tutulmalıdır. Biz sağlık meslek odaları olarak halkımızı doğru bilgilendirmek konusunda sorumluyuz." dedi.

Necati Bozkurt ise "Aşı olmak bir tercih konusu değildir; çevre, halk sağlığı, hayvan sağlığı için zorunluluktur. Koruyucu hekimliğin temel uygulaması aşı yapmak, yaptırmaktır. Hastalığa yakalanmadan, ağır geçirmemek için aşı olunmalıdır. Tıp ve veteriner hekimlik alanında koruyucu hekimlik ve tedavi edici hekimlik birlikte yürür. Koruyucu hekimlikte anti parazit uygulamaları, aşı uygulamaları sayesinde biz veteriner hekimler evcil hayvanlarımızı korurken oluşabilecek hastalıkların hayvandan hayvana, hayvandan insana bulaşmasını engellemeye çalışırız. Koruyucu hekimlik salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin en etkin yoludur." diye konuştu.

Ali Gürlek de "Pandeminin başlangıcından bugüne 17 ay geçti, hepimiz kaygı ve korkuyla geçirdik bu süreci. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak gerektiğini biliyor ve uyguluyoruz, ancak şimdi zaman pandemiyi yenme zamanıdır. Bunun için de aşı var. Oda olarak aşı olmanın tercihe bırakılamayacağına inanıyoruz, halkımızı aşılarımızı olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Sağlık odaları adında basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip okudu. Kovid-19 salgınına karşı aşılamanın hız kazanması için öneriler sunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen biz sağlık çalışanları, aşı olmanın bir tercih değil, toplum sağlığı için gerekli ve vazgeçilemez bir uygulama olduğunu vurguluyor, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kurumları geç kalmadan bir önlem paketi oluşturmaya çağırıyoruz. Ülkemizde bugüne kadar yapılan aşılara dair gerçek saha verileri yani yan etki, koruyuculuk oranı, süresi, aşı türleri arasında farklılık olup olmadığı şeffaf olarak açıklanmalıdır.

Aşı çekincesini gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı, uzmanlık dernekleri, üniversiteler, meslek örgütlerinin gerekirse siyasi partiler ve yerel yönetimlerin de katılımı ve işbirliğiyle etkin bir bilgilendirme kampanyası başlatılmalıdır. Başta sağlık ve eğitim çalışanları başta olmak üzere kamusal hizmet sunucularının aşılanması zorunlu olmalı, aşı olmayı reddedenlerin bu hizmetleri vermesine izin verilmemelidir.

Okulların Eylül ayında açılacağı planlanmışken, 2 doz aşının tamamlanması için uygulamalar derhal başlatılmalıdır. 12 yaş üstündeki tüm yurttaşların aşılanması hedeflenmelidir. Toplu olarak bulunulan kamusal alanlara, okul, yurt, kışla, toplu taşıma, AVM, maç, konser gibi alanlara giriş için aşılı olma şartı getirilmelidir.

Aşı takvimi net olarak açıklanmalı, randevu sistemi yerine aşı günü, sırası gelen kişilere ulaşılarak aşı yapılmalı, mevcut sağlık kurumlarına ek olarak merkezi yerlerde aşı istasyonları kurulmalı, ulaşılması zor köy, mezralarda ve tarım işçileri, sığınmacılar gibi çalışan grupları için gezici ekipler oluşturulmalıdır. Gerçek saha verileri değerlendirilerek, toplum için koruyuculuğu en yüksek aşı türü belirlenmeli, yurttaşlarda kafa karışıklığı giderilmelidir.

Pandeminin başından beri hastalıktan korunmada etkinliği gösterilmiş olan önlemler, maske, mesafe, hijyen, havalandırma, kapalı ve kalabalıklardan uzak durma devam etmeli, okullarda sınıf mevcutları azaltılmalı, personel sayısı artırılmalı, kademeli mesai saatleri uygulaması gibi ek önlemler alınmalıdır."

İstanbul Tabip Odası, COVIRAN Bereket, Veteriner, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veren 7 ülke liderine teşekkür 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veren 7 ülke liderine teşekkür Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem 15:49 Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı 15:41 Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 15:30 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu Milyonların yüreğini yakan fotoğraftaki kadın Alzheimer hastası çıktı! Evinin yandığını bile bilmiyor 15:16 Milyonların yüreğini yakan fotoğraftaki kadın Alzheimer hastası çıktı! Evinin yandığını bile bilmiyor Artvin Yusufeli'nde yangın: 10 ev yandı, alevlerin ormana sıçramasından korkuluyor 13:52 Artvin Yusufeli'nde yangın: 10 ev yandı, alevlerin ormana sıçramasından korkuluyor
Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış 13:16 Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! 12:28 Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! "Dayaklı tedavi" kuyruğunda 50 kişi bekliyordu

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu         
16:13
Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım         
15:56
G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi Randers ile Falcao'nun değerinin neredeyse aynı olması dikkat çekti G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi Randers ile Falcao'nun değerinin neredeyse aynı olması dikkat çekti         
15:47
THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar         
15:37
Canlı yayın sırasında alevlerin içinden çıkan vatandaş konuştu: Ölmeyi tercih ettim Canlı yayın sırasında alevlerin içinden çıkan vatandaş konuştu: Ölmeyi tercih ettim         
15:16
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı         
14:29
Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı         
13:18
Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı         
13:03
Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı         
12:25
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada         
11:31
Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor         
11:00
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Jose Mourinho'ya göre Fortnite futbolcuların dikkatini dağıtıyor Jose Mourinho'ya göre Fortnite futbolcuların dikkatini dağıtıyor         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 16:39:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık örgütlerinden koronavirüse karşı aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement