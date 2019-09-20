‘Sağlık otelleri kurulsun’ talebi
1 saat önce
Türkiye'nin sağlık sektöründe çok ciddi noktalara geldiğini belirten sektör temsilcileri, sunulan hizmetin bir üst noktaya taşınması için mutlaka sağlık otelleri kurulması gerektiğini vurguluyor.
Türkiye'nin sağlık sektöründe çok ciddi noktalara geldiğini belirten sektör temsilcileri, sunulan hizmetin bir üst noktaya taşınması için mutlaka sağlık otelleri kurulması gerektiğini vurguluyor
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:50
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