Sağlık personeli çocuklarından vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı - Son Dakika

Sağlık personeli çocuklarından vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı

ANKARA - Hastane personelinin çocukları, 'Korona virüs' tedbirleri kapsamında vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarmak için bir video çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı saran 'Korona virüs' salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında, ülkeler vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Türkiye genelinde çıkarılan genelgeler ve uygulanan tedbirler kapsamında da vatandaşların evden çıkmamaları istendi. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli personelinin çocukları da vatandaşları evde kalmaları noktasında bir video çekerek uyardı. Görüntülerde yer alan çocuklar, Benim annem sizin için hastanede çalışıyor. Sizde annem için lütfen evinizde kalın" diyerek vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.