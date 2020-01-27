Sağlık personeli deprem anında çalışmaya devam etti - Son Dakika

Malatya'da 112 Komuta Kontrol Merkezi personelinin deprem olduğu esnada görevlerine devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

112 Komuta Kontrol Merkezi doktorlarından Osman Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem olduğu sırada komuta merkezinde nöbette olduğunu belirtti.

Deprem anında diğer sağlık çalışanları gibi kendisinin de görev yerini bir an olsun terk etmediğini, bunun kamera görüntülerine de yansıdığını söyleyen Özgül, şöyle devam etti:

"Deprem meydana geldiğinde sistemlerimiz aktif haldeydi ve görevinin başından ayrılan olmadı. Sistemlerimizden deprem bölgesine baktık ve Doğanyol olduğunu gördük. İvedi bir şekilde 20 ambulans görevlendirdik, 17'si Doğanyol'a, 2'si Pütürge'ye ekiplerimiz konuşlandı. Bir saat içerisinde Elazığ iline destek olunması amacıyla 21 ambulans ve 1 UMKE ekibimiz görevlendirildi. Tüm personelimiz deprem anında görevinin başındaydı, telefona sarılıp aileleriyle görüşmek yerine gelen çağrıları karşıladılar. Deprem bölgesinin belirlenmesini ve ambulans yönlendirmesiyle ilgili ciddi bir çaba sarf ettiler. Arkadaşlar öz güvenle çalıştı, görev yerini terk etmedi."

Kendi ailesiyle ambulansların yönlendirilmesinden sonra konuşabildiğini belirten Özgül, "Ailemle depremden yaklaşık 1 saat sonra görüşebildim. Çünkü Komuta Kontrol Merkezinden sorumlu doktordum. Bütün arkadaşlarımda bu özverili çalışma vardı." diye konuştu.

"Hepimiz soğukkanlılığımızı sürdürdük"

Acil Tıp Teknikeri Meltem Kaya, deprem anında nöbette olduğunu o sırada korktuğunu, ancak işini bırakmadığını belirtti.

Tüm olumsuzluklara rağmen ekip olarak özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Kaya, "Hepimiz soğukkanlılığımızı sürdürdük. Yönlendirmeleri yaptık, depremden etkilenen bölgelere ambulanslar gönderildi. Çok zor anlar geçirdik. Depremden sonra çağrılar yoğunlaştı, telefonu alıp ailemizi arayamadık." dedi.

Kaya, ekipleri yönlendirdikten ve çağrılar azaldıktan sonra ailesine ulaştığını sözlerine ekledi.