Sağlık personelinden komandolara cevap - Son Dakika

Şemdinli'de görev yapan komando birliği, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını alkışla destekledi. Sağlık çalışanları da, görevi başında olan Mehmetçik'e cevap göndererek minnettarlıklarını sundu.



Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde görevini yapan komandolar, korona virüse karşı amansız mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için alkışladı. Mehmetçik'in sağlık çalışanlarına destek mesajı gönderdiği videoda, "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi, ardından sağlık çalışanları alkışlandı. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinden de Mehmetçik'e cevap gecikmedi. Sağlık çalışanları, kendilerine destek olan Mehmetçik'e selam gönderdiği videoda, "Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sathında bizler sağlık sathında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımız evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye" ifadeleri yer aldı.



Videonun sonunda sağlık çalışanları asker selamı ile Mehmetçik'i selamladı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı. - İSTANBUL