Sağlık personelinden komandolara cevap - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık personelinden komandolara cevap - Son Dakika

Sağlık personelinden komandolara cevap

6 saat önce

Sağlık personelinden komandolara cevap Şemdinli'de görev yapan komando birliği, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını desteklemek için alkışladı.

Sağlık personelinden komandolara cevap

İSTANBUL - Şemdinli'de görev yapan komando birliği, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını desteklemek için alkışladı. Sağlık çalışanları da, görevi başında olan Mehmetçik'e cevap göndererek minnettarlıklarını sundu.

Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde görevini yapan komandolar, korona virüse karşı amansız mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için alkışladı. Mehmetçik'in sağlık çalışanlarına destek mesajı gönderdiği videoda, "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi, ardından sağlık çalışanları alkışlandı. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinden de Mehmetçik'e cevap gecikmedi. Sağlık çalışanları, kendilerine destek olan Mehmetçik'e selam gönderdiği videoda, "Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sattında bizler sağlık sattında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımız evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye" ifadeleri yer aldı. Videonun sonunda sağlık çalışanları asker selamı ile Mehmetçik'i selamladı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.

Sağlık personelinden komandolara cevap

Şemdinli, Komando, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:23 Kaynak: İHA

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