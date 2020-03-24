Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin... - Son Dakika

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin...

6 saat önce

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin..., System.String[]

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:36 Kaynak: AA

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YORUMLAR (1)
  • 007: Boşuna doktor bakanlığı dememişler sağlık personeli dışındaki diğer çalışanları görmezden geldiler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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