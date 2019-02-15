Sağlık Personeline Anne Sütü Eğitimi Verildi

Lüleburgaz
ilçesinde sağlık personeline anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdür Vekili Ayçin Uğur, Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, eğitime katılan personele teşekkür etti. Türkiye
'de çocuk sağlığı göstergelerinde son yıllarda oldukça önemli iyileşmeler olduğuna dikkat çeken Uğur, bu alanda çok sayıda proje ve programlar yürütüldüğünü söyledi. Anne
sütünün yeni doğan bir bebek için çok önemli olduğunu vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:
"Söz
konusu programlardan biri de bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak 1991 yılından beri yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek
Dostu Sağlık Kuruluşları' programıdır. Bu program çerçevesinde tüm Türkiye'de gebelik döneminden başlanarak annelere "İlk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeğini emzirmesi" öğütlenmektedir. Aynı zamanda uzmanlarca oluşturulan
güncellenmiş eğitim protokolü dahilinde, eğitilmiş sağlık personeli ile gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan sağlık kuruluşlarımız "Bebek Dostu" unvanı almaktadırlar."
Uğur, eğitime katılan 20 personele katılım belgesi verileceğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından eğitim programı başladı.