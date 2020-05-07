Sağlık personeline Başkan Orhan'dan moral ziyareti - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeline moral ziyareti gerçekleştirdi.



Beraberinde Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen ile gittiği hastanede Başhekim Dr. Mahmut Avcı tarafından karşılanan Başkan Orhan, bilhassa korona virüs enfektesi bulunan hastaları tedavi eden sağlık çalışanları ile görüştü. Ardından Başhekim Avcı ile odasında uzunca bir süre sohbet eden Başkan Orhan, sağlık personeli ile bir araya geldi. Ziyaret esnasında sosyal mesafe kuralları da dikkate alındı. Maske, dezenfektan, koruyucu giysi, eldiven ve kitap setlerinin de içinde bulunduğu hediye paketini bizzat elleriyle teslim eden Başkan Orhan, sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelede büyük emeklerinin olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin salgınla mücadelede ortaya koyduğu başarının mutlak sahibi olan sağlık çalışanlarına her daim destek olacaklarının altını çizen Orhan, "Hayatın her alanına tesir eden korona virüs salgınına karşı sağlık personelleri gibi fedakarca çalışan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına moral ziyaretinde bulunduk. Bir nebze de olsa onlarda yüzlerinde tebessüm oluşturmuşsak ne mutlu bizlere. Ülkemizin mücadelesi dünyada emsal olmuş durumda. Elbette ki bu olumlu gidişatın en büyük pay sahibi sağlık çalışanlarımıza ait. Onları bu azminden ve özverilerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.



"Bu tür moral ziyaretlerine ihtiyacımız var"



Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hastane Başhekimi Dr. Mahmut Avcı, sağlık çalışanlarının mesai mefhumu olmaksızın ailelerinden bile fedakarlık ederek zor şartlarda çalıştıklarına dikkat çekti. Başhekim Avcı, hastane yönetimi olarak çalışanlarının motivasyonun sağlanmasında özen gösterdikleri fakat ilk olarak Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın gerçekleştirdiği bu ziyaretin mutluluk verici olduğunu söyledi. - ERZURUM