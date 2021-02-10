Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi - Son Dakika
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Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi

10.02.2021 17:58
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi

BOLU'da, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personellerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

BOLU'da, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personellerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Sağlık personelleri zorlu parkurda ambulansı en hızlı ve en güvenli şekilde kullanabilmek için eğitim aldı.

Düzce Sağlık İl Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Birimi tarafından, sağlık personellerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Katılımcılar, dün Covid-19 tedbirleri alınarak bir gün teorik eğitimden geçti. 13 sağlık personeli bugün pratik eğitime tabi tutuldu. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir AVM'nin otoparkında düzenlenen eğitimde sağlık personelleri ambulans aracıyla parkurda sürüş eğitimi aldı. Personele eğitimde sürücü koltuğunda doğru oturma pozisyonundan, fren yapma tekniklerine, direksiyon tutuşundan doğru viraj alma tekniğine, ambulanslarda siren ve ışık kullanımından, trafikteki özel durumlara, araç güvenlik sistemlerinden basit arızaların tanımlanmasına kadar pek çok bilgi aktarıldı.

Güvenli sürüşün her geçen gün büyük önem kazanması nedeniyle eğitimler sırasında, trafikteki diğer araçlardan kaçınma ve panik anında nasıl hareket edileceğine ilişkin teknikler, sürücülerin direksiyon hakimiyetlerinin artması ve direksiyon tutuş tekniklerinin yanı sıra, kaçamak manevra, panik frenleme, ambulansı park edebilme ve ani çıkabilecek engellere karşı hazırlıklı olmalarının uygulamaları yapılıyor.

Eğitim hakkında gazetecilere bilgi veren Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Ahmet Kömürcü, ileri sürüş eğitimleri sayesinde trafikte oluşabilecek ambulans kazalarını en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.


Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık personeline ileri sürüş eğitimi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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