Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap: "Bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın" - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap: 'Bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın' - Son Dakika

Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap: "Bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın"

7 saat önce

Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap: "Bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın" Ulaşım sıkıntısı yetmedi bir de şoför "Bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın" dedi Sağlık çalışanlarının ulaşım sıkıntısı Korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ulaşım...

Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap: "Bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın"

Ulaşım sıkıntısı yetmedi bir de şoför "Bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın" dedi

Sağlık çalışanlarının ulaşım sıkıntısı

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını anlatırken bindikleri araçlarda da kurallara uyulmamasına tepki gösterdi. Bir otobüs şoförüyle yaşadığı tartışmayı anlatan sağlık personeli Suna Işık, "Şoför bey siz neden maskesiz alıyorsunuz dedim, 'E ne yapayım almayayım mı, siz sağlık personelleri bedavadan biniyorsunuz konuşmayın biz aç kaldık, siz mi bizim paramızı veriyorsunuz' dediğini anlattı.

Çin'in Vuhan kentinde görülen ilk vakanın ardından dünya ülkelerine yayılan korona virüse (Covid-19) karşı mücadelede sağlık çalışanları en ön saflarda yer alıyor. Gecelerini gündüzlerine katarak hastaları iyileştirmek için çalışan sağlık görevlileri, bu nedenle sevdiklerinden de uzak kalıyor. Birçok sağlık çalışanı otel ve yurtlarda kalıyor. Bugünlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma araçlarının seferleri de azaltılınca sağlık çalışanları, çalıştıkları hastane ve kaldıkları yurtlar arasında geliş, gidişlerde zorluk çekmeye başladı. Birçok sağlık çalışanı otobüs ve metrobüs seferlerinin yetersizliğinden şikayet ederken araçların kalabalık olması ve sosyal mesafe kuralına uyulmamasına da tepki gösterdi. Bir otobüs şoförüyle arasında geçen tartışmayı anlatan sağlık personellerinden Suna Işık, kurallara uymadığı için tepki gösterdiği otobüs şoförünün kendisine bedava bindiği için konuşmaması gerektiğini söylediğini ifade etti. Işık, duruma tepki gösterirken araçlarda kurallara uyulmasını istedi.

"Siz sağlık personelleri bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın"

Yaşadığı zorluğu anlatan yardımcı sağlık personellerinden Suna Işık, "Seferler kesinlikle yeterli değil, çalışanlar biniyorlar ayakta durmak zorunda kalıyorlar. Çünkü çok geç aralıklarla geliyor. Yarım saat beklesek her metrobüsü nöbetimize geç kalacağız. Otobüsler gene öyle, biz sağlık personelleri için metrobüs yetersiz. Biz tıklım tıklım biniyoruz çünkü nöbete yetişmek zorundayız. Ben uyarmaktan yoruldum, şikayette bulunuyorum. 153'ü arıyorum, otobüs şoförüyle tartışıyorum. Adam geldi benim yanıma oturdu. Beyefendi neden maskeniz yok dedim, ses çıkarmadı. Şoför bey siz neden maskesiz alıyorsunuz dedim, 'E ne yapayım almayayım mı' diyor. Bizler eğer ki bu kurala uyuyorsak siz neden uymuyorsunuz dedim. 'Siz sağlık personelleri bedavadan biniyorsunuz konuşmayın biz aç kaldık, siz mi bizim paramızı veriyorsunuz ben almak zorundayım' dedi. Aldı ve indirmedi, en son çok tartışınca indirdi" şeklinde konuştu.

"Metrobüs tıklım tıklım oluyor"

Ulaşım sıkıntısı çektiğini ifade eden sağlık personellerinden Melike Bahçeci, "Çok zor şartlar altındayız. Göründüğünden daha beter durumdayız. Özellikle ulaşım imkanı gerçekten çok kötü, kendi şartlarımızla gelmeye çalışıyoruz. Otobüsler belli saatlerde gelmiyor. Yarım saatte bir deniliyor ama yarım saatte de denk gelmedim. Sabah saatlerinde metrobüs tıklım tıklım oluyor" dedi.

"Çok kalabalık oluyor"

Araçlarda kurallara uyulmadığını belirten sağlık personellerinden Hamdi Güvenbaba, "Ek seferlere ihtiyaç duyuyoruz. Sosyal mesafeye uyulduğunu düşünmüyorum. Çok kalabalık oluyor" diye konuştu.

Sağlık personeline otobüs şoföründen çirkin cevap: Bedavadan biniyorsunuz, konuşmayın

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:25 Kaynak: İHA

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