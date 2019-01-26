Sağlık Personeline Serviks Kanseri Eğitimi Verildi

Edirne
Sağlık Müdürlüğünce, sağlık personellerine serviks (rahim ağzı) kanseri eğitimleri verildi.
Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, serviks kanseri bilinçlendirme ayı etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü
ek hizmet binası, İl Sağlık Müdürlüğü ana binası ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
toplantı salonlarında eğitimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Sağlık personellerinin katıldığı eğitimlere, Ketem Sorumlu Hekimi Dr. Meltem Sözer Yavuz ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşegül Yıldırım'ın bilgiler verdiği aktarıldı.
Açıklamada, uzmanların sunumlarının ardından yöneltilen soruları yanıtladığı kaydedildi.