Son Dakika Haberleri: Sağlık Personeline Serviks Kanseri Eğitimi Verildi

Sağlık Personeline Serviks Kanseri Eğitimi Verildi

45 dakika önce

Edirne Sağlık Müdürlüğünce, sağlık personellerine serviks (rahim ağzı) kanseri eğitimleri verildi.

Sağlık Personeline Serviks Kanseri Eğitimi Verildi, System.String[]
Edirne Sağlık Müdürlüğünce, sağlık personellerine serviks (rahim ağzı) kanseri eğitimleri verildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, serviks kanseri bilinçlendirme ayı etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası, İl Sağlık Müdürlüğü ana binası ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi toplantı salonlarında eğitimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sağlık personellerinin katıldığı eğitimlere, Ketem Sorumlu Hekimi Dr. Meltem Sözer Yavuz ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşegül Yıldırım'ın bilgiler verdiği aktarıldı.

Açıklamada, uzmanların sunumlarının ardından yöneltilen soruları yanıtladığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:52 Kaynak: AA

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