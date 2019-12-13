Sağlık personeline "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sağlık personeline 'Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi' - Son Dakika

Sağlık personeline "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi"

6 saat önce

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personellerine "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi" verildi.

Sağlık personeline

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personellerine "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi" verildi.


İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin, yapılan bu eğitimlerin personellere faydalı olacağını belirtti. Keskin, "Anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla bakanlığımızca yürütülen programlar kapsamında üreme sağlığı cinsel sağlık, gebeliği önleyici yöntem, acil obstetrik bakım, evlilik öncesi danışmanlık, gebe sınıfı eğitimleri ve halk eğitimleri yapılmaktadır. Hizmet içi eğitimler ile sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi-beceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmaktadır. 'Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi' düzenlenerek ilimizde görevli 2 aile hekimi uzmanı, 12 aile hekimi, 6 ebe, 7 hemşire ve 2 sağlık memuru olmak üzere toplam 29 sağlık personeli katılarak 'Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi Sertifikasını' almaya hak kazanmıştır" dedi. - BİLECİK

İl Sağlık Müdürlüğü, Kadir Keskin, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 dünya şampiyonu 3 farklı hayat
Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

Son Dakika Haberleri
17:21 ABD Kongresi 1915 Olayları ile ilgili 'soykırımdır' kararı aldı: Peki bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Haber
17:19 Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) - Son Dakika Haber
17:17 Yolculukta tacize karşı çözüm: 'Yüzde 100 feminen' Uber, şoförle selfie - Son Dakika Haber
17:17 Türkiye'nin satınalma gücü paritesi AB ortalamasının yüzde 36 altında - Son Dakika Haber
17:15 Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu - Son Dakika Haber
17:04 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık personeline "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]