Sağlık personelini bıçaklayan adam, ''Namus meselesi'' diye bağırdı! Anbean kamerada - Son Dakika

Sağlık personelini bıçaklayan adam, ''Namus meselesi'' diye bağırdı! Anbean kamerada

Son Güncelleme: 07.09.2023 12:37

Gaziantep'te sağlık çalışanı Mustafa Yıldız, hastanede görevli kadın personelin kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Korku dolu anlar kameraya yansırken saldırganın videoda ''Bu namus meselesidir'' dediği duyuluyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Mustafa Yıldız, hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından bıçaklandı. Yıldız ameliyata alınırken gözaltına alınan saldırgan, olaydan sonra "Bu namus meselesidir" diye bağırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, aynı hastanede görevli bir kadın personelin kocası Ö.F'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"NAMUS MESELESİ"

Şüpheli Ö.F, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bıçaklı saldırgan, olaydan sonra "Bu namus meselesidir" diye bağırdı. Polisin müdahalesiyle saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada olay anına ait görüntüler paylaşıldı.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Olaya ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği, hükümete sağlıkta şiddete karşı sundukları teklifin bir an önce yasalaştırılması çağrısı yaptı. TTB'nin açıklaması şöyle: "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz."

Gaziantep, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık personelini bıçaklayan adam, ''Namus meselesi'' diye bağırdı! Anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık personelini bıçaklayan adam, ''Namus meselesi'' diye bağırdı! Anbean kamerada - Son Dakika
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