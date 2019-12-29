Sağlık personelini taşıyan TSK'ye ait uçak Mogadişu'ya ulaştı - Son Dakika
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Sağlık personelini taşıyan TSK'ye ait uçak Mogadişu'ya ulaştı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık personelini taşıyan uçak, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı.

Sağlık personelini taşıyan TSK'ye ait uçak Mogadişu'ya ulaştı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık personelini taşıyan uçak, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlara destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemelerini taşıyan uçak Mogadişu'ya vardı.

Türkiye hızla harekete geçti

Mogadişu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından, UMKE ve cerrahi personelden 20 kişilik bir ekip oluşturulmuş, sağlık personelini taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "Uçan kale" olarak adlandırılan A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye saatiyle 23.00'te Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mogadişu'ya hareket etmişti.

UMKE ve cerrahi personelin, Somali'de yaralıların tedavisine destek olacağı, ağır yaralıların tedavi için Türkiye'ye getirileceği belirtilmişti.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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