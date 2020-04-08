Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Sağlık personelinin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Kartal'daki bir hastanede, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu personelin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı.
Kartal'daki bir hastanede, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu personelin çanta ve cüzdanlarını çalan şüpheli tutuklandı.
Güventimleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da bir hastanede çalışan doktor Burcu A. hemşire Seren Y. özel güvenlik görevlisi Dilek E. ve temizlik görevlisi Sevilay E'nin çanta ve cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı, kısa sürede çaldığı malzemelerle hastane bahçesinde yakalandı.
Kimlik kontrolü yapılan şüpheli Engin K'nın kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenilirken, çanta ve cüzdanlar sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:14 Kaynak: AA
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