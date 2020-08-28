Sağlık personelinin dikkati sayesinde düğün ertelendi - Son Dakika

Sakarya'da bir sağlık çalışanının, kendisine gelen davetiyede gelinin babasının 1 hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark ederek, durumu yetkililere bildirmesi ve gelin adayına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testin de pozitif çıkması sonucu düğün töreni iptal edildi.

Sakarya'da sağlık görevlisi kendisine verilen Arifiye ilçesindeki bir düğün davetiyesindeki gelinin babasının daha önceden karantinaya alınan kişi olduğunu fark etti.

Durumun bildirildiği Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri geline ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Gelinin test sonucu düğüne iki gün kala pozitif çıktı.

Sağlık personelinin dikkati sonucu düğün ertelenerek, virüsün yayılımı engellendi ve gelin evinde karantinaya alındı.

"Kalabalık ortamlar bizim için riskli alanlar"

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Filyasyon Koordinatörü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Selin Tunalı, AA muhabirine, ekiplerin sürekli sahada olduğunu ve vakalar çıktıkça temaslılarını tespit ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bu vakayı tespit ettiklerini ve tedavisinin yapıldığını anlatan Tunalı, şöyle konuştu:

"Bu kişinin izolasyonu sağlanmıştı. Daha sonra farklı bir ilçedeki personelimiz eline gelen bir davetiyedeki isim benzerliğinden dolayı bize başvurdu. Biz de detaylı bir şekilde araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırma sonucu bu kişinin pozitif vaka olduğunu tespit ettik. Bu kişilerle tekrar görüştük, gelin adayıyla iletişime geçtik. Pozitif olan kişinin babası olduğunu biliyorduk. Babasıyla çok yakın teması olmadığı için temas listesine eklenmemişti. Düğünde bulaş riski olacağı için kendisine test yapılması gerektiğinin bilgisini verdik. Kendisi de aynı şekilde düşündü ve testini verdi. Gelin adayının sonucu da pozitif çıktı. Böylece düğün ortamındaki bulaş riskini engellemiş olduk. Şu anda karantinadalar ve düğün ertelendi. Kalabalık ortamlar bizim için riskli alanlar."

Tunalı, düğün, cenaze, mevlit ve taziye evleri gibi alanların riskine değinerek, mümkün olduğunca bu tür kalabalık yerlere gidilmemesi, giden kişilerin de çok kısa süreli kalması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini önerdiklerini vurguladı.