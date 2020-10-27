Sağlık personelinin istifasına müsaade edilmeyecek - Son Dakika

Sağlık personelinin istifasına müsaade edilmeyecek

27.10.2020 21:12
Sağlık personelinin istifasına müsaade edilmeyecek, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, kamu sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sürmesi için bir dizi tedbir aldı.

SAĞLIK Bakanlığı, kamu sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sürmesi için bir dizi tedbir aldı. Koronavirüs salgını sürecinde hiçbir sağlık personelinin istifa talebi kabul edilmeyecek. Sağlık tesisinden başka bir kamu kurum veya kuruluşuna yapılan atamalara müsaade edilmeyecek. İstisnalar dışında yıllık ve ücretsiz izinler durdurulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzası ile 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede koronavirüs salgını sürecinde kamu sağlık hizmetinin etkin ve kesintisiz şekilde sürmesi için yapılan düzenlemeler bildirildi. Buna göre; merkez taşra teşkilatında görevli bütün personelin, her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebi kabul edilmeyecek. Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacakların ayrılışları yapılarak kapsam dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek. Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re'sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecek.

AYRILIŞINA MÜSAADE EDİLMEYECEKEşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Sağlık tesislerinde görevdeyken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak. Başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecek. Kamu hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlık tarafından zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.YILLIK İZİNLER DURDURULDUEvlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat gibi yasal mazeret izinleri hariç Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu. Yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkur izinlerini kullanmaya devam edecek. Çalışan eşlerin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı çalışanı olması halinde, kamu sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirleri alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanların yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacak.ÜCRETSİZ İZİN VERİMEYECEK

Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni kurum amirlerinin uygun göreceği zamanda kullandırılacak. Personele kurum amirlerince takdir edilmek kaydıyla idari izin verilmesine devam edilecek. Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ve talep edilen ücretsiz izinler ile sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı ücretsiz izin talep edenlerin talepleri karşılanacak, bunlar dışındaki personele ücretsiz izin verilmeyecek. Daha önce yürürlüğe konulan 'Covid- 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgenin uygulanmasına devam edilirken, hamile personele hamileliğinin 24'üncü haftasından 32'inci haftasına kadar izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.

Haber:  ANKARA,


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık personelinin istifasına müsaade edilmeyecek - Son Dakika

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