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Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

20.02.2022 11:57
Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil, binanın duvarına çarparak durabildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil, binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık personeli olduğu öğrenilen Beyza A. idaresindeki 41 BA 297 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Binanın duvarına çarparak durabilen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin otomobilden çıkarttığı yaralı sağlık çalışanı ambulansa götürüldü. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Beyza A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı
Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

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Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı

Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık personelinin kontrolünden çıkan otomobil binanın duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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