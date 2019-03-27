Son Dakika Haberleri: Sağlık Personelleri ve Davetlileri Bir Araya Getiren Program

Sağlık Personelleri ve Davetlileri Bir Araya Getiren Program

5 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Borfiz Fizik Tedavi Merkezi, çalışanları ve davetlileri bir araya getiren bir program düzenledi.

Sağlık Personelleri ve Davetlileri Bir Araya Getiren Program, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Borfiz Fizik Tedavi Merkezi, çalışanları ve davetlileri bir araya getiren bir program düzenledi. Çok sayıda bürokrat ve tıp personelinin katıldığı kokteyl, renkli görüntülere sahne oldu.

Fizik Tedavi Merkezi Borfiz çalışanları ve tıp personeli, bir davette bir araya geldi. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik dört saat sürdü. Kutlamaya, Borfiz Bornova Şubesi'ndeki kişilerin yanı sıra; Kemalpaşa şubesinin doktor ve çalışanları, bürokratlar ve Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay katıldı. Yönetim kurulu üyesi ve genel koordinatör İlker Işıklar, katılan herkese teşekkürlerini ileterek, sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu, ekipte yer alan bir kişinin eksikliğinde sağlık hizmeti sunumunun mümkün olamayacağı bilinciyle hizmet verdiklerini belirtti.

Öte yandan, kutlamada birlik beraberlik mesajları verildi. Canlı müzik eşliğinde geçen kutlamada davetliler, birbirleriyle sohbet etme imkanıda buldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

Bornova, İzmir, Magazin
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