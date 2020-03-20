Sağlık personellerinden vatandaşlara "evde kalın" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık personellerinden vatandaşlara 'evde kalın' uyarısı - Son Dakika

Sağlık personellerinden vatandaşlara "evde kalın" uyarısı

6 saat önce

Kırıkkale'deki sağlık personelleri, dün akşam 21.00'da balkonlardan alkış tutarak moral desteği veren vatandaşlara karşılık olarak "Biz sizin için burada kalıyoruz.

Sağlık personellerinden vatandaşlara

Kırıkkale'deki sağlık personelleri, dün akşam 21.00'da balkonlardan alkış tutarak moral desteği veren vatandaşlara karşılık olarak "Biz sizin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notunu paylaştı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından dünya çapında krize yol açan korona virüsüne karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına Kırıkkaleliler, dün akşam 21.00'da alkış tutarak moral desteği verdi. Yüksek İhtisas Hastanesi ile Otogar 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonundaki sağlık personelleri de vatandaşlara "Biz sizin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notunu paylaştı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. - KIRIKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti         
17:05
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:54:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık personellerinden vatandaşlara "evde kalın" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]