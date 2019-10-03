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Sağlık personellerinden yaşlılara ziyaret

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi personelleri, ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.

Sağlık personellerinden yaşlılara ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi personelleri, ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.


Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları ve evde bakım hizmeti gören hastaları ziyaret eden sağlık personelleri, yaşlılarla yakından ilgilenerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Sağlık Müdürü ve Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim, "Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi işbirliği ile Yaşlılara Saygı Haftası ziyaretleri gerçekleştirdik. Sağlık personellerimiz, ilçemizdeki yaşlıları ve evde bakım hizmeti gören hastalarımızı evlerinde ziyaret edip yakından ilgilendi. Ziyaretler kapsamında sağlık sorunları olan yaşlılarımız evlerinde muayene edilerek sorun ve sıkıntıları dinlendi. Bu tür faaliyetlerimizi belli bir program dahilinde yapıyoruz" dedi. - BİTLİS

Devlet Hastanesi, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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