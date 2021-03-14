Sağlık personellerine özel klip hazırlandı - Son Dakika

- Sağlık personellerine özel klip hazırlandı
YALOVA - Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı hazırlanarak klipi çekildi.
"Ellerin Dert Görmesin" şarkısını İl Sağlık Müdürlüğü Avukatı Samet Örgü hem yazıp hem besteledi.
Örgü'nün seslendirdiği şarkının klipinde ise sağlık personellerinin pandemi sürecinde yaşadığı zorluklar anlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği projede, sağlık çalışanların fedakarlığı gözler önüne serildi.
Şarkının sözleri şöyle oldu:
"Hayat belki bir elveda
Belki yeniden atan
Yorgun bir kalp ama
Hepsinde sen varsın
İyi ki yanımızdasın
Ödenmez hakkın ama
Dert sana hiç uğramasın
İzi kalmış ah yüzüne
Yorgun gecenin peşine
Yine uykular haram
Hasret kalmış evine
Düşmesin yaş gözlerine
Gelecek yine bahar
Yılmadın hiçbir zaman
Nefes almadın biz almadan
Ellerin dert görmesin aman
Bırakmadın hiçbir zaman
Nefes almadın biz almadan
Ellerin dert görmesin aman"
Kaynak: İHA
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