Sağlık personellerine psiko-sosyal destek eğitimi verildi - Son Dakika
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Sağlık personellerine psiko-sosyal destek eğitimi verildi

6 saat önce

Malatya'da sağlık personellerine psiko-sosyal destek eğitimi verildi.

Sağlık personellerine psiko-sosyal destek eğitimi verildi, System.String[]

Malatya'da sağlık personellerine psiko-sosyal destek eğitimi verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu'nda sağlık personellerine psiko-sosyal destek eğitimi verildi. Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen iki günlük psiko-sosyal destek eğitiminde çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.


Eğitim kapsamında, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin maddi ve manevi yıkıntının yaşandığı kentlerden biri olan Malatya'da depremden etkilenen bireylere yönelik psiko-sosyal destek çalışmaları yapıldı. İnönü Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İlknur İbili Ucuz tarafından önce Acil Sağlık Hizmetleri personeline sonrasında da TSM personeline yönelik 4 seans halinde farkındalık eğitimleri verildi.


Düzenlenen eğitimde travmanın ne olduğu, kişi üzerindeki etkileri, travmaya maruz kalan bireylere ne şekilde psiko-sosyal destek verileceği, psiko-sosyal destek verirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yapıldı.


Düzenlenen eğitime toplam 300 sağlık personeli katıldı. - MALATYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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