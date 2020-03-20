Sağlık personellerini taşıyan araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık personellerini taşıyan araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Sağlık personellerini taşıyan araçlar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Şanlıurfa'da sağlık personellerini taşıyan servis araçları korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Sağlık personellerini taşıyan araçlar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Şanlıurfa'da sağlık personellerini taşıyan servis araçları korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.


Şanlıurfa'da hastanelerde mesai yapan sağlık personellerini korona virüse karşı korumak için sıkı tedbirler alınıyor. Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamda kent merkezi ve ilçelerde sağlık çalışanlarını taşıyan servis araçları, firma sahipleri tarafından sık sık dezenfekte ediliyor. Korona virüse karşı tedbirlerin devam edeceğini belirten firma sahipleri, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.


Firmasına ait servis araçlarını dezenfekte eden Aziz Demirtaş, "Araçlarımız sağlık çalışanları ve öğrencileri taşıyan servis araçlarıdır. Bu araçlarımızı bir bir dezenfekte ediyoruz. Kahramanlarımız sağlık çalışanlarımızın sağlıkları bizim için çok önemlidir. Biz de bu süreçte üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu         
19:55
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:24:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık personellerini taşıyan araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]