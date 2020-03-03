Son Dakika › Politika › Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
6 saat önce
Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:04 Kaynak: İHA
Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. - ANKARA
Son Dakika Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 2013 yılındaki konuşmasını hatırlattı: Niye vazgeçtin? Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Ali Babacan kuracağı partiye ilişkin tarih verdi: Parti programını birkaç hafta içinde bitireceğiz Bahçeli: Görev düşsün koşa koşa cepheye gider, kanımın son damlasına kadar savaşırım