Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

6 saat önce

Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı, System.String[]

Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.


Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:04 Kaynak: İHA
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