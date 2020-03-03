Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

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Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
6 saat önce
Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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