Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

6 saat önce

Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı, System.String[]

Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Sağlık Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

(İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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