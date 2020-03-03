Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

6 saat önce

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Sağlık Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı, System.String[]

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.


Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.


Toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve Kurul üyeleri katıldı.


Toplantıda, Yeni Koronavirüs'e (COVID-19) karşı Türkiye'de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:48 Kaynak: İHA
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