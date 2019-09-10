Son Dakika Haberleri: "Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı"
Son Dakika Sağlık Haber

"Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı"

2 saat önce

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, televizyon kanallarındaki sağlık programlarında çok dikkatli ve seçici olunması gerektiğini bildirdi.

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, televizyon kanallarındaki sağlık programlarında çok dikkatli ve seçici olunması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyon kanallarında yayınlanan sağlık programlarının bazılarının amacına uygun yapıldığına ancak bazılarında birçok yanlış ve hatalı mesaj verildiğine dikkati çekti.

Programlarda isteyerek ya da istemeyerek bazı ilaçların gizli reklamının yapıldığını vurgulayan Ünlü, bu durumun önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istedi.

Ayrıca konusunda yetkin olmayan kişilerin ücret karşılığında programlara çıktığını söyleyen Ünlü, kendisine de zaman zaman benzer tekliflerin yapıldığını ancak bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Bu tarz sağlık programlarının kabul edilemeyeceğini ifade eden Ünlü, "Tarafsız bir program istiyorsanız, kişinin kendi reklamını veya birtakım ilaçların reklamını yapmamasını istiyorsanız, o zaman objektif olmalısınız. Burada çıkar ilişkisinden kaçınılması lazım." diye konuştu.

Ünlü, bir sağlık programı sonrasında bir arkadaşının annesinin yanlış anlaşılma sonucu şeker komasına girmesine şahitlik ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Televizyonda milyonların izlediği programda mesaj veren doktor arkadaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Programı izleyen milyonların içerisinde eğitim düzeyi düşük insanlar olabiliyor. Onun için sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalıdır. Burada verilen mesajlar çok net olmalı ve gerçekten de konusunun uzmanı kişiler bu konuları konuşmalıdır."

Meslektaşlarına tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Cihat Ünlü, sözlerini "Elbette bu işleri çıkar ilişkileri içerisinde yapmamak lazım. En önemlisi de kamuoyuna aktardıkları mesajlarını seçerek ve yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde, gerçekten de izah ederek, anlatarak söylemeleri gerekiyor." diye tamamladı.

Cihat Ünlü, TV, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi
Kadir İnanır'dan hayatını kaybeden Süleyman Turan için canlı yayında duygulandıran sözler Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi Tesla sürücüsü, 90 kilometre hızla giden araçta uyurken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:29:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]