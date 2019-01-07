Son Dakika Haberleri: Sağlık raporları standart hale getirilecek

Sağlık raporları standart hale getirilecek

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır.

Sağlık raporları standart hale getirilecek, System.String[]
Sağlık Bakanı Koca, "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecek."dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:05 

fahrettin koca, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil

Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:59:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık raporları standart hale getirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]