Sağlık raporları standart hale getirilecek
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır.
Sağlık Bakanı Koca, "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecek."dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:05
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
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