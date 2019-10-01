Sağlık raporları yönergesi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönergede, bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için yenilikler yapıldı.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Belirli durumlarda kendilerine sağlanan haklardan istifade edebilmeleri için vatandaşlarımızdan sağlık durumlarını belgelendirmeleri istenebilmektedir. Bu durumların sayısının gün geçtikçe artması sebebiyle hekimlere veya sağlık kuruluşlarına çok sayıda ve farklı nitelikte sağlık raporu düzenlenmesi talebi gelmektedir. Özellikle aile hekimlerimiz üzerinde yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin gereksiz iş yükü oluşturduğu bilinmektedir. Sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları giderebilmek için hazırladığımız Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girdi" denildi.

Açıklamada yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığının karara bağlandığı belirtilerek, "Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında, alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek. Öte yandan e-rapor şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğu kaldırıldı ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesi sağlandı.Sağlık mazereti nedeniyle verilecek istirahat raporlarının verilme ve iş yerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve iş yerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi" açıklamasında bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:

"Yeni yönerge ile getirdiğimiz bir diğer önemli kolaylık, özel raporlar vermeye yetkili hastanelerin ek liste olarak yayınlanması uygulamasına son vermek oldu. Bunun yerine yetkili hastanelerin listesi, güncel haliyle ve her an ulaşılabilecek şekilde internet sitemizde yayında tutulacak. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi. Ayrıca tüm raporlara itiraz yöntemleri belirlendi ve farklı uygulamalar sonucu süreçlerin uzaması ve vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybına uğramaları engellendi. Hakem hastane prosedürleri tarif edilerek itirazların hızla sonuçlandırılması imkanı getirildi. Yapılan bu düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve hekimlerimize kolaylık sağlamasını temenni ediyorum."

(Neşra Durmaz/İHA)