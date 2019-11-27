Son Dakika Haberleri: Sağlık raporu vermedi diye doktoru darp etti...Doktora şiddet kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık raporu vermedi diye doktoru darp etti...Doktora şiddet kamerada - Son Dakika

Sağlık raporu vermedi diye doktoru darp etti...Doktora şiddet kamerada

6 saat önce

Sağlık raporu vermedi diye doktoru darp etti.

Sağlık raporu vermedi diye doktoru darp etti...Doktora şiddet kamerada

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir şahıs, kendisine sağlık raporu vermediği iddialarıyla doktoru darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, ehliyet almak için Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'ndeki Doktor Ali Erhan'dan sağlık raporu talep etti. Dr. Kiriş, kaydının başka bir ASM'de olduğu gerekçesiyle şahısa rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şahıs, başka bir doktorun odasına girip yeniden olumsuz cevap alınca yeniden Doktor Ali Erhan Kiriş'in odasına girdi. Yine iddialara göre kendisine küfürler savuran adama "Neden küfür ediyorsun" diyerek tepki gösteren Ali Erhan Kiriş, şahsın saldırısına uğradı. Dr. Kiriş'e kafa atan şüpheli, şahıs daha sonra da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya maruz kalan Dr. Ali Erhan Kiriş karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı

Gaziemir 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan doktora saldırı olayı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın doktorun odasına girişi ve çıkışı, Dr. Kiriş'in şüpheli sahsın peşinden giderek neden küfrettiğini sorması ve darp edilme anı net bir şekilde görülüyor.

Sağlık raporu vermedi diye doktoru darp etti...Doktora şiddet kamerada

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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