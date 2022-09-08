SAĞLIK RAPORUNA GÖTÜRÜLEN ŞÜPHELİ MISIR TARLASINA KAÇTI, 1 POLİS YARALI - Son Dakika
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SAĞLIK RAPORUNA GÖTÜRÜLEN ŞÜPHELİ MISIR TARLASINA KAÇTI, 1 POLİS YARALI

08.09.2022 16:04

ADANA'da yakalanan hırsızlık şüphelisi Baran S. (21), sağlık raporu için adli tıpa getirildiği sırada polisten kaçtı.

ADANA'da yakalanan hırsızlık şüphelisi Baran S. (21), sağlık raporu için adli tıpa getirildiği sırada polisten kaçtı. Şüpheliyi takip eden polis memuru T.Y., tabancayla yanlışlıkla kendini bacağından yaraladı. Mısır tarlasına girip izini kaybettiren şüpheli, dron desteğiyle aranıyor.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, operasyonla, hırsızlık şüphelisi Baran S.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Baran S., sağlık raporu alınması için Yüreğir Devlet Hastanesi'nin Adli Tıp birimine götürüldü. Rapor için kelepçesi çıkarılıp, polis otosundan indirilen Baran S., kaçtı. Şüphelinin peşinden koşan polis memuru T.Y. 'dur' ihtarında bulunup, tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheli, hastane yerleşkesinin yanındaki mısır tarlasına girip izini kaybettirdi. Şüpheliyi takip eden polis T.Y. ise tabancayla kendisini bacağından yaraladı.

DRONLA HAVADAN DESTEK

Telsizden anons edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, mısır tarlasını ablukaya alıp arama başlattı. Bu sırada polis dronu da getirilip, ısıya duyarlı kamerayla şüphelinin bulunması için çalışma yapıldı. Görgü tanıkları, şüphelinin mısır tarlasından çıkıp kayıplara karıştığını öne sürdü.

YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SAĞLIK RAPORUNA GÖTÜRÜLEN ŞÜPHELİ MISIR TARLASINA KAÇTI, 1 POLİS YARALI - Son Dakika
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