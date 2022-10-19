Sağlık Şartlarını Taşımadığı Gerekçesiyle İhraç Edilen Polislere, Açıktan Atamayla Dönüş Yolu Açılıyor

SİNAN TARTANOĞLU

AKP milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu yeni kanun teklifi ile Emniyet'e bağlı okullarda öğrenim görürken sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle ilişiği kesilen, ancak mahkeme kararı ile döndüğü okuldan mezun olup ataması yapılan, devam eden süreçte kesinleşen mahkeme kararı uyarınca ihraç edilen polislerin, genel idari hizmetler sınıfına açıktan atanarak teşkilata dönüşlerinin önü açılıyor.

AKP milletvekilleri, Polis Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni dün akşam TBMM Başkanlığı'na sundu.

16 MADDE İLE 7 KANUNDA DEĞİŞİKLİK

Yürürlük ve yürütme maddeleri ile birlikte toplam 16 maddeden oluşan teklif, 1924 tarihli Köy Kanunu, 1937 tarihli Emniyet Teşkilat Kanunu, 1953 tarihli Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Sahil Güvenlik Komutanlığı Hakkında Kanun, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda değişiklikler öneriyor.

POLİS AKADEMİSİ BÜNYESİNDE 'İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ' KURULACAK

Teklif, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 'İç Güvenlik Fakültesi' kurulmasının önünü açıyor. Polis Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle sadece 'ön lisans ve lisans üstü' eğitim-öğretim veren Polis Akademisi'nin 'lisans' eğitimi vermesi de sağlanıyor.

Teklif, Polis Yükseköğretim Kanunu'nda tanımlanan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nin yerine İç Güvenlik Fakültesi kurulmasını öngörüyor. Teklife göre; yapılanmasının bu şekilde değiştirilmesi teklif edilen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde, üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek en az dört yıl süreli fakülte mezunları arasında yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilecek.

Teklifte, "Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunlarıdır. Polis meslek yüksekokullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilir" hükmü yer aldı. Bu düzenlemenin gerekçesinde, "Fakültenin esas öğrenci kaynağı, lise ve dengi okulların mezunları olacaktır. Ayrıca polis meslek yüksek okullarında eğitimine devam eden başarılı öğrencilerin fakülteye dikey geçişine imkan tanınarak, polis meslek yüksekokulu öğrencilerinin okula girdikleri ilk günden mezun oldukları son güne kadar akademik beklentilerinin üst düzeyde tutulması sağlanacak, henüz okul aşamasında meslekte yükselmelerine imkan sağlanmış olacaktır" denildi.

FAKÜLTE MEZUNLARI KOMİSER YARDIMCISI OLARAK ATANACAK

Teklifte, "Fakülteyi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanabilecek" düzenlemesi yer aldı.

Teklifin gerekçesinde, kurulması öngörülen İç Güvenlik Fakültesi ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:

"Güncel mevzuata göre Emniyet Teşkilatı'nın tek amir kaynağı, lisans mezunu polis memurlarıdır. Amir personel temini ancak, polis memurları arasında yapılan sınav ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde verilen amirlik eğitimi sonucu mümkün olmaktadır. Değişiklikler ile Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitim veren İç Güvenlik Fakültesi kurulması hedeflenmektedir. İç Güvenlik Fakültesi, lise ve dengi okullardan öğrenci alımının yanında, polis memuru olmak için polis meslek yüksek okullarında ön lisans eğitim alan öğrencilere de ilk defa dikey geçiş yoluyla lisans eğitiminin, dolayısıyla polis amiri olmanın önü açılmaktadır. Polis Amirleri Eğitim Merkezi yeniden yapılandırılarak, meslekteki polis memurlarının polis amiri olarak yetiştirilmelerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunlarının da polis amiri olabilmelerine imkan tanınmıştır."

SAĞLIK ŞARTLARINI TAŞIMADIĞI GEREKÇESİYLE İHRAÇ EDİLEN POLİSE DÖNÜŞ YOLU

1937 tarihli Emniyet Teşkilat Kanunu'nda yapılması önerilen değişiklikle Emniyet'e bağlı okullarda öğrenci iken gerekli sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle ilişiği kesilen, ancak mahkeme kararı ile okula geri dönen ve mezun olup mesleğe başlayan, devam eden yargı sürecinde hakkındaki karar kesinleştiği için meslekten çıkarılan polislerin, Emniyet'teki genel idari hizmetler kadrolarına 'açıktan' atanmalarının önü açılıyor.

Teklife göre, bu durumda daha önce devlet memurluğundan çıkarılan polisler, eğer altı ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurursa, genel idari hizmetler sınıfında durumlarına uygun unvana atanabilecekler.

"KASTA DAYALI HERHANGİ BİR KUSUR VEYA KABAHATİ BULUNMAMASINA RAĞMEN MAĞDURİYETİ OLMUŞTUR"

Teklifte, bu düzenlemenin gerekçesi ise şöyle anlatıldı:

"Emniyet teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında eğitime başladıktan sonra Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde öğrenci olmak için öngörülen sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılanlar, eğitim kurumlarından çıkarılmıştır. Personelin bu kararları yargıya taşıması üzerine mahkemeler tarafından verilen kararlara istinaden eğitim kurumlarına dönerek mezun olmuşlar ve Emniyet teşkilatındaki kadrolara atamaları yapılmıştır. Devam eden yargı sürecinde mahkemelerin idare lehine karar vermesi üzerine bu personelin devlet memurluğundan ilişiği kesilmiştir. Personelin bu süreçte, kasta dayalı herhangi bir kusur veya kabahati bulunmamasına rağmen bir mağduriyeti olmuştur. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi amacıyla bu durumdaki personelin, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet teşkilatındaki genel idare hizmetleri kadrolarına atanmaları hedeflenmiştir.

"KURUM AİDİYETİ KAZANAN KİŞİLERİN MAĞDUR OLMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR"

Madde ile emniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararlarıyla memuriyetten ilişiği kesilen kişilerin yine Emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde açıktan ataması yapılarak hem kurum aidiyeti kazanan kişilerin mağdur olmasının önüne geçilmesi hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanmaktadır."