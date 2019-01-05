"Sağlık Sektörü 2019'Da İstikrarlı Büyümesini Sürdürmeli"

Türkiye'de sağlık sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak sağlık harcamalarındaki artışın sektörün büyümesindeki en önemli etken olduğunu vurgulayan Erdem, "Özellikle sağlık turizminin ülkemizde giderek gelişmesi ve buna bağlı olarak kamu dışı alanlardaki sağlık harcamalarındaki artış sektöre hareketlilik getirdi" dedi.

Sağlık harcamalarının ülke ekonomilerinde oldukça önemli bir yere sahip olup ve aynı zamanda kalkınmanın da temel göstergelerinden biri olduğunu belirten SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sermet Gün Erdem, "TÜİK verilerine göre sağlık harcamaları, 2018 yılında yüzde 17,4 oranında artışla 140 milyar 647 milyon TL'ye ulaştı. Son 15 yılda toplam sağlık harcamalarımız 7,5 kat arttı. Bu tablonun 2019 yılında daha süreceğine inanıyoruz. Sağlık harcamalarındaki pozitif artışın tüm sektörlere olumlu yansıdığını görüyoruz. Türkiye'nin sağlık turizmi gelirlerinin 2023'te 20 milyar dolar seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Sağlık sektörünün gelişim göstermesi birçok alt sektörü de etkileyerek dinamizm sağlayacaktır" diye konuştu.

Devlet sektörün büyümesinde lokomotif güç

Gün Erdem, "Ülkemizde 2018 yılı, ekonomik açıdan ciddi kur dalgalanmalarına sahne olmasına rağmen sağlık harcamalarının geçtiğimiz yıla göre artış göstermesi sağlığa verilen değerin önemini ortaya koymuştur" diye konuştu.

Gün Erdem "Sağlık harcamalarının yüzde 78'i genel devlet bütçesinden karşılanması sektörün büyümesindeki temel faktörlerden biri. Hem sağlık sigortacılarını hem de sağlık hizmet sunucularını bünyesinde barındıran SASDER olarak kurulduğumuz günden itibaren tüm üyelerimizle sağlık ve sağlık sigortacılığı alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek, gelişim odaklı tüm projelerini destekledik. Bu destek bundan sonra da devam edecek" dedi.

2019 yılında sağlık turizmi yine sektörün gözdesi olacak

Sağlık turizmi gelirlerinin 10 yılda 10 kat arttığını belirten Gün Erdem, "Bu hızlı artış sektöre ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladı.Türkiye'ye doğrudan döviz girdisi sağlayan sağlık turizmi ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyor. Sağlık turizmi, tedavi amacıyla yapılan seyahatler olmasının dışında Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının büyümesine de öncülük eden önemli bir turizm türüdür. Sağlık turizmi, 2018 yılında da sağlık sektörünün büyümesine ivme kazandırdı, 2019 yılında sağlık turizmi yine sektörün gözdesi olacak. Sağlık sektörünün gelişim göstermesi birçok alt sektörü de etkileyip kalkınma sağlayacaktır" dedi.