Sağlık sektörü EXPOMED 2019'da buluştu
1 saat önce
Sağlık endüstrisinin tüm bileşenleri 1,5 milyar dolarlık iş hacmi için aynı çatı altında.
Sağlık endüstrisinin tüm bileşenleri 1,5 milyar dolarlık iş hacmi için aynı çatı altında. EXPOMED 2019, 30 Mart Cumartesi gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:07
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