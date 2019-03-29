Son Dakika Haberleri: Sağlık sektörü EXPOMED 2019'da buluştu

Sağlık sektörü EXPOMED 2019'da buluştu

1 saat önce

Sağlık endüstrisinin tüm bileşenleri 1,5 milyar dolarlık iş hacmi için aynı çatı altında.

Sağlık sektörü EXPOMED 2019'da buluştu, System.String[]
Sağlık endüstrisinin tüm bileşenleri 1,5 milyar dolarlık iş hacmi için aynı çatı altında. EXPOMED 2019, 30 Mart Cumartesi gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:07 

Ekonomi
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