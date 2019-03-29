Sağlık sektörü EXPOMED 2019'da buluştu

Sağlık endüstrisinin tüm bileşenleri 1,5 milyar dolarlık iş hacmi için aynı çatı altında.

Sağlık endüstrisinin tüm bileşenleri 1,5 milyar dolarlık iş hacmi için aynı çatı altında. EXPOMED 2019, 30 Mart Cumartesi gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

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