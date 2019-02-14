Son Dakika Haberleri: Sağlık Sektörü Tıbbi Tedarik Konusunu Antalya'da masaya yatırdı

Sağlık Sektörü Tıbbi Tedarik Konusunu Antalya'da masaya yatırdı

1 saat önce

Antalya'da 12-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Kongre, tıbbi tedarik konusunda paneller, çalıştaylar, kurslar, bildiriler ve yayınlarla yeni uygulama ve çözümlere de zemin hazırladı.

Sağlık Sektörü Tıbbi Tedarik Konusunu Antalya'da masaya yatırdı, System.String[]

Kongre'nin 'Kriz Ortamlarında Tıbbi Tedarik Yönetimi' konulu oturumunda 'Tedarik Zincirinde Yalın Yaklaşım' başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, "Hastanenin yönetiminden doktoruna, hemşiresinden yardımcı sağlık personeline kadar tüm çalışanların neyi, nasıl, niçin, hangi amaçla kullanacaklarını çok iyi bilmeleri lazım ki, bu yönde satın alması yapılabilsin" dedi.

Tedarik zinciri yönetiminin çok karmaşık ve zor olduğunu, tedarik zinciri maliyetinin hastane bütçesinin yüzde 40'ını oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bilgen, 'yalın yaklaşım'ın tıbbi tedarik konusunda da çok yardımcı bir uygulama olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:14 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinan Vardar, TFF Başkanlığına Adaylığını Açıkladı! MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Özhaseki'ye de Söyledim, Son Ankette Mansur Yavaş 5-6 Puan Önde

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Sektörü Tıbbi Tedarik Konusunu Antalya'da masaya yatırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]