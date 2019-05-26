Sağlık sektörü yöneticileri ASİD'in iftarında bir araya geldi

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) tarafından iftar yemeği düzenlendi.



ASİD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, Sağlık Müdürlüğü İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Emin Bindal, Sağlık, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Ahmethan Akşahin, Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Salah ile sağlık sektörü temsilcileri bir araya geldi.



İftar yemeğine katılan yöneticiler ve sektör temsilcileri, sağlık sektörünün sorunları konusunda fikir alışverişi yapma fırsatı da buldu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı

İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti!

Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum

13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu