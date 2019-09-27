Son Dakika Haberleri: Sağlık sektöründe yeni nesil tamamlayıcı tedavi: biorezonans
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Sağlık sektöründe yeni nesil tamamlayıcı tedavi: biorezonans

1 saat önce

SAĞLIK sektöründe tamamlayıcı tedavi yöntemleri her geçen gün artıyor.

Sağlık sektöründe yeni nesil tamamlayıcı tedavi: biorezonans, System.String[]
SAĞLIK sektöründe tamamlayıcı tedavi yöntemleri her geçen gün artıyor. Yeni nesil tanı ve teşhis sistemlerinden biri ise Rusya'da yaygın olarak kullanılan biorezonans. İstanbul Yeşilköy'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Exponatura Fuarı'na katılan 'Int Nano Teknoloji Sağlık ve Güzellik' firması distribütörü Aynura Bikirova, biorezonans hakkında bilgi verdi.

Biorezonansın tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Bikirova, "Vücuttaki enerjiyi ölçüyor. Her şeyin frekansı farklı. Hastalıkların, organların frekansı farklı. Bu sistemler o frekansları ölçüyor. Yan etki olmadan, kan almadan kolay bir şekilde bakabiliyoruz. Doktorlar da kullanmaya başladılar. Vücutta ne olursa tespit ediyor. Doktorların hangi konuda çalışacağına yardımcı oluyor. Sağlıklı organın frekansı farklıdır. Sağlıksız organın frekansı farklı. Bu yüzden tespit edebiliyor. Bu tamamlayıcı bir sistemdir. Bu bir terapidir. Tamamlayıcı tedaviye girer. Enerjisel olarak tedavi ediyor. Holistik ve alternatif tıbba girer. Avrupa'da Amerika'da, Rusya'da, Japonya'da yaygın olarak kullanılıyor. Almanya'da sigorta bile karşılıyor. Doktorların tedavisinin yanında tamamlayıcı olarak kullanılıyor" dedi.
Biorezonans sistemi ile vücudu taranan Ferit Salıcı ise sisteme girmeden önce ayağında ağrı olduğunu frekans uygulaması sonrası geçtiğini belirterek, "Parmaklarımıza bir şeyler taktılar. Manyetik hissettik. Ayağımda ağrı vardı. Zaten o da ekranda göründü. Ne yaptılar bilmiyorum ama ayağımdaki ağrı gitti şu an. Sürahideki suyu içtim. Denge problemim vardı geçti. Eğer televizyonda izlemiş olsaydım inanmazdım ama gerçekten oldu. Tek ayak üzerinde duramamıştım. Suyu içince dengem yerine geldi" diye konuştu.



- İstanbul
Yeşilköy, İstanbul, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:33 Kaynak: DHA
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