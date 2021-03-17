Sağlık sektörünü tehdit eden siber saldırılar artıyor - Son Dakika

Sağlık sektörünü tehdit eden siber saldırılar artıyor

17.03.2021 13:07
Sağlık sektörünü tehdit eden siber saldırılar artıyor, System.String[]

İTÜ ARI Teknokent firması Kron'un Genel Müdürü Mete Sansal, sağlık sektörünün büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, "Gerekli önlemler alınmazsa bu saldırılar giderek artacak.

İTÜ ARI Teknokent firması Kron'un Genel Müdürü Mete Sansal, sağlık sektörünün büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, "Gerekli önlemler alınmazsa bu saldırılar giderek artacak. Sağlık sektörüne yönelik bu gibi siber saldırı ve siber tehditlere karşı erişim ve veri güvenliği konusunda daha planlı ilerlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kron'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sansal, 2020'ye damga vuran sağlık sektörüne yönelik siber saldırı ve tehditlerin bu yıl da hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Kovid-19 süreciyle birlikte sağlık sektörüne yönelik veri ihlallerinin büyük bir hız kazandığını aktaran Sansal, siber güvenlik alanındaki raporlara bakıldığında, 2020'de en çok veri ihlali yaşanan sektörün yüzde 12'lik oranla sağlık sektörü olduğunu vurguladı.

Sansal, şunları kaydetti:

"Koronavirüs süreci, sağlık sektörünün her birimiz için hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Tüm dünyayı etkileyen böylesine önemli bir sektörün, giderek artan bir şekilde siber saldırıların hedefi haline geldiğini görüyoruz. Yaşanan tüm veri ihlallerine baktığımızda, yüzde 12'lik oranla sağlık sektörünün 2020'nin en çok veri ihlali yaşanan alanı olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan raporlara göre, sağlık alanında yaşanan veri ihlalleri anlaşılma süresi 2020'de 96 gün uzadı, yani bu ihlaller aslında çok daha geç fark edildi. Bu durum olası zararları daha da artırdı. Yine açıklanan raporlara göre, sektör başına en çok mali zararın da sağlık alanında yaşandığı ve 2019'a göre ortalama zarar maliyetinin yüzde 10 artarak yaşanan veri ihlali başına ortalama 7,13 milyon dolara yükseldiği ortaya çıkıyor."

"PAM, veri güvenliğini üst seviyelerde sağlıyor"

Mete Sansal, açıklanan verilere bakıldığında, sağlık sektörünün global çapta büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, gerekli önlemler alınmaması halinde bu saldırıların giderek artacağı uyarısında bulundu.

Sansal, "Sağlık sektörüne yönelik bu gibi siber saldırı ve siber tehditlere karşı erişim ve veri güvenliği konusunda daha planlı ilerlenmesi gerekiyor. Veri ihlalleri karşısında veri tabanlarına yapılan erişimlerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi için geliştirilen Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümleri tam da bu aşamalarda devreye giriyor. PAM, sektör ve kurumların siber tehditler karşısındaki koruma katmanlarını artırıyor ve veri güvenliğini üst seviyelerde sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık sektörünü tehdit eden siber saldırılar artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek         
13:18
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi         
12:34
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:36:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık sektörünü tehdit eden siber saldırılar artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei