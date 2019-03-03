Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

2 saat önce

Sağlık-Sen Genel Başkanlığa Semih Durmuş seçildi.

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Sağlık-Sen Genel Başkanlığa Semih Durmuş seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulda mevcut genel başkan Metin Memiş ile genel başkan vekili Semih Durmuş aday oldu.

170 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Semih Durmuş, yaptığı konuşmada, "Sağlık-Sen'i kazanım sendikacılığının markası yapacağız. Önümüzdeki dört yılda, birliğimizi, birlikteliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirir, kuvvetlendiririz. Ortak akılla karar verme hasletimizi geliştiririz. Çatışmanın değil dayanışmanın zemini güçlenir. Güzel ahlak, sendikanın ve sendikacılığın temeli kabul edilir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Sağlık
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