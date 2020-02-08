Sağlık-Sen Adana Şubesi'nde 1. yıl değerlendirmesi ve plaket töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Adana Şubesi'nde 1. yıl değerlendirmesi ve plaket töreni düzenlendi - Son Dakika

Sağlık-Sen Adana Şubesi'nde 1. yıl değerlendirmesi ve plaket töreni düzenlendi

6 saat önce

Sağlık-Sen Adana Şubesi'nin 1. yıl değerlendirmesi ve plaket töreni gerçekleştirildi.

Sağlık-Sen Adana Şubesi'nde 1. yıl değerlendirmesi ve plaket töreni düzenlendi, System.String[]

Sağlık-Sen Adana Şubesi'nin 1. yıl değerlendirmesi ve plaket töreni gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, sendika binasında İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve diğer ilgililerin katılımıyla düzenlenen programda, Türkiye'nin son günlerde Elazığ depremi, İdlib'deki terör saldırısı, Van Bahçesaray'daki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası gibi acı olaylar yaşadığını belirtti.

Şehitlere ve hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve de başsağlığı dileyen Nennioğlu, sendika çalışmaları hakkında bilgi de verdi.

Konuşmaların ardından UMKE ve 112 Acil Sağlık personeline teşekkür plaketleri verildi.

Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetlerinin organizasyonunda görev yapan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Reyhan Mazı, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Nihat Taş'a da plaketleri takdim edildi.

Programda, Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Mutlu Güney'e de sektöre ilişkin çalışmalarından dolayı plaket sunuldu.

Bahçesaray, Sendika, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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