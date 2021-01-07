Sağlık-Sen: Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı - Son Dakika

Sağlık-Sen: Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı

07.01.2021 11:29
Sağlık-Sen: Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı, System.String[]

Sağlık-Sen, aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 24 şiddet olayı yaşandığını duyurdu.

Sağlık-Sen, aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 24 şiddet olayı yaşandığını duyurdu.

Sağlıkta Şiddet Raporu'nun aralık ayı sonuçlarını yayımlayan sendika, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geçen ay da yaşandığına dikkati çekti.

Aralık ayında sağlık birimlerinde kamuoyuna yansıyan 24 şiddet olayının meydana geldiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yaşanan 24 şiddet olayına sebebiyet veren 34 saldırgan, 40 sağlık çalışanını mağdur etti. Olayların 16'sı hastanelerde, 2'si aile sağlığı merkezlerinde, 6 olay da saha çalışmalarında gerçekleşti. Bunların 16'sı hasta ve hasta yakınları, 4'ü yöneticiler, 4'ü de kendini bilmez kimselerce yapıldı. 24 olayın 20'si hem sözlü hem fiili, 4'ü ise sözlü olarak yaşandı. Olaylarda 15 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 6 şahıs için tutuklama kararı verildi, 9 kişi hakkında da hiçbir işlem yapılmadı, 1 kişi hakkında görevden el çektirilme kararı verildi, 3 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı."

"Atılacak her adımın destekçisi olmaya hazırız"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık ve şiddet kelimelerini bir arada kullanmaktan hicap duyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem çalışanlardan yardım bekleyeceksiniz hem de saldıracaksınız. Bu insani davranış değildir. Artık sağlık çalışanlarına şiddet her yerde karşımıza çıkıyor. Düşünün, Bartın'da 112 ekibi hastaya ilk müdahale için evine gidiyor, bir hasta yakını tüfekle ateş ediyor. Bu resmen terör estirmedir. Ne yapıp edip şiddetin önüne geçmek zorundayız. Çok geç olmadan, daha fazla can yanmadan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı acil bir eylem planı ortaya konmak zorundadır. Bizler bu hususta atılacak her adımın destekçisi olmaya hazırız."

Sendika, Aralık, Şiddet, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen: Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı - Son Dakika


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