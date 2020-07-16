Sağlık-Sen Ardahan Şubesi'nden "döner sermaye" açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Ardahan Şubesi'nden "döner sermaye" açıklaması

Sağlık-Sen Ardahan Şube Temsilcisi Selçuk Recepoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik 3 aylık dönemi kapsayan ek ödeme desteğinin 15 Temmuz itibarıyla sona ereceğini belirterek, "Bu yanlıştan acilen dönülmelidir.

Sağlık-Sen Ardahan Şube Temsilcisi Selçuk Recepoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik 3 aylık dönemi kapsayan ek ödeme desteğinin 15 Temmuz itibarıyla sona ereceğini belirterek, "Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Neticede, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesi devam etmektedir." dedi.

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Sendika üyeleri, "Döner sermaye yoğun bakımda", "Ben sana dönerim" ve "Döner sermaye cevap vermiyor" yazılı pankartlarla 1 Nolu Aile Hekimliği önünde toplandı.

Burada grup adına konuşan Recepoğlu, Türk sağlık sisteminin Kovid-19 salgını sürecinde bir defa daha test edildiğini ve sistemin taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazandığını belirtti.

Hemşiresinden doktoruna, ambulans şoföründen, sağlık teknikerine yüz binlerce sağlık çalışanının ortak alın teri ile sağlık hizmetlerinin yürütüldüğüne işaret eden Recepoğlu, "Üç aylık dönemi kapsayan ek ödeme desteği uygulamasında süre uzatımına dair yeni bir karar olmadığı için 15 Temmuz itibarıyla sona gelinmiştir. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Neticede sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Ardahan Şubesi'nden 'döner sermaye' açıklaması - Son Dakika
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