Sağlık-Sen Artvin Şubesi'nden basın açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen Artvin Şubesi, sağlık çalışanlarının taleplerine yönelik basın açıklaması yaptı.

Artvin Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına, Sağlık-Sen Artvin Şube Başkanı Fehmi Er ve sendika üyesi sağlık çalışanları katıldı.

Burada basın açıklamasını okuyan Er, sağlık çalışanlarının sorununun çözümü için ülke genelinde meydanlarda olduklarını ifade ederek, "Sadece Ankara'da sesimizi yükseltmiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında tüm teşkilatımızla haykırışta bulunuyoruz. Diyoruz ki çok geç olmadan yanlış üstüne yanlış yapmadan sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunları çözülmelidir." dedi.

Er, sağlık çalışanlarının sorunlarının görmezden, duymazdan, bilinmezden gelindiğini iddia ederek, "Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır. Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz. Artık her seferinde tekrarlanan yanlışlıkların, haksızlıkların son bulması gerekiyor." diye konuştu.