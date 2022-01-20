Sağlık-Sen Başkanı 2021'de 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu - Son Dakika

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, 2021 yılında sağlık çalışanlarına yönelik 190 saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, 364 saldırganın gerçekleştirdiği olaylarda, 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, '2021 Yılı Sağlıkta Şiddet Raporu'nu açıkladı. Durmuş, şiddet olaylarının sağlık çalışanlarının en büyük sorunu olduğunu belirterek, pandemi süreciyle birlikte risk seviyesinin tırmanışa geçtiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının mesleki yaşamlarını şiddetle burun burun geçirdiğini ifade eden Durmuş, Şiddet ne gece dinliyor ne gündüz, ne normal mesai dinliyor ne bayram, ne acil servis dinliyor ne sağlık ocağı. Meselenin vahim bir diğer yanı ise şiddet uygulayanların ezici çoğunluğunun, hasta ya da hasta yakınlarından oluşmasıdır. Bu demek oluyor ki sağlıkta şiddet konusunda faili uzakta aramamak gerekiyor. Sağlık birimlerinde ya da saha çalışmalarında, fiziki şiddetten sözlü saldırıya, tehdit içerikli saldırılardan tacize kadar şiddetin her türüne rastlamak mümkün. Bıçaktan silaha, sandalyeden testereye, oraktan kolonya şişesine, akla gelebilecek her şey şiddet aracı olarak kullanılabilmektedir dedi.

'316 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET KURBANI OLDU'

Şiddet sorununa çözüm bulunmadığı sürece sağlıkçıların adalete olan güveninin sarsılacağını söyleyen Başkan Durmuş, Sağlık emekçileri, 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilen 2021'i maalesef şiddetin gölgesinde geçirdiler. Yeni yılın ilk 20 gününde tanık olduğumuz şiddet haberleri, 2022'nin çok daha kötü geçeceğine işaret ediyor. Daha 3 gün önce, İstanbul Çam Sakura'da gebe bir hemşire saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi. Şanlıurfa'da da bir başka hemşire, çalıştığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şiddete maruz kaldı diye konuştu.

2021'de sağlık çalışanların uğradığı şiddetin aralık ayında da tavan yaptığını vurgulayan Durmuş, Bu ayda sağlık çalışanlarına yönelik 31 şiddet olayı yaşandı. 57 saldırganın neden olduğu olaylarda, 50 sağlık çalışanı mağdur oldu. 2021 yılı boyunca ise 190 şiddet olayı vuku buldu. 364 saldırganın gerçekleştirdiği olaylarda, 316 sağlık çalışanı şiddet kurbanı oldu. Yıl boyunca yaşanan 190 şiddet vakasının 143'üne hasta ve hasta yakınları neden oldu. Yani sağlıkta şiddet olaylarının yüzde 75'inin baş faillerini hasta ve hasta yakınları oluşturmaktadır. Hep söylediğimiz gibi bu trajik durum, nitelikli sağlık hizmetini sekteye uğratmakta, hasta-çalışan ilişkisine ve güven ortamına darbe vurmaktadır. Bunlara ek olarak; 13 şiddet olayında idareci pozisyonundaki kimseler yer alırken, 34 olaya magandaların imza attığını görüyoruz. 190 şiddet olayının 162'si hem sözlü hem fiili, 22'si sözlü, 5'i mobbing, 1'i ise taciz şeklinde cereyan etmiştir. Yıl boyunca yaşanan olaylarda şiddetin adresinin çoğu zaman hastaneler, özellikle de acil servisler olduğunu görüyoruz. 12 ay boyunca vuku bulan 190 şiddet olayının 146'sı buralarda yaşandı. Öte yandan 13 olay aile sağlığı merkezlerinde, 31 olay ise saha çalışmaları esnasında meydana geldi. 2021 yılında 92 doktor ve 59 hemşire şiddet olaylarının mağduru oldu. Mağdurların, 50 güvenlik görevlisi, 46 112 çalışanı ve 69 da diğer sağlık çalışanı şeklinde sıralandığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 124 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 135 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sadece 41 saldırgan tutuklanırken, 3 saldırgana ise para cezası verildi. Geri kalanlar hakkında da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu tablo, yargının, sağlıkta şiddet uygulayanlara oldukça müsamahakar yaklaştığını apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır ifadelerini kullandı.