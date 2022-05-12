Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: Tüm Yetkilileri, Sağlık Çalışanlarının Kronik Sorunları İçin Bir An Önce Adım Atmaya Davet Ediyoruz - Son Dakika

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) Genel Başkanı Semih Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına vaat ettiği düzenlemelerin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde hızla hayata geçirilmesi için çağrı yaptı. Durmuş, "Aksi adımların sağlık sistemine daha fazla darbe vuracağını ve yeni mağduriyetler üreteceğini hiç kimsenin unutmaması gerekir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanlarının kronik sorunları için bir an önce adım atmaya davet ediyoruz" dedi.

SAĞLIK- EN Genel Başkanı Semih Durmuş, Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla bugün yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Durmuş, hemşirelerin sağlık sisteminin omurgası olduğunu belirterek, bir Hemşireler Günü'ne daha sorunların girdabında, buruk bir şekilde girdiklerini vurguladı.

Durmuş, "Buruklar, çünkü yaşadıkları sorunlar pandemi süreciyle daha da derinleşti, sorunlarına yenileri eklendi. İrade ortaya konulduğunda bir günde çözülebilecek sorunlar, yıllardır ihmal edildiği için maalesef kronik bir hal aldı" dedi. Durmuş'un açıklaması şöyle:

"GÖREV TANIMLARININ NET ÇİZİLMEMİŞ OLMASI VE UYGULAMALARDAN KAYNAKLI SORUNLAR NEDENİYLE HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GELECEĞİ RİSK ALTINDADIR"

"Sağlık Çalışanları Yılı' olan 2021 yılında da ne yazık ki gözle görülür bir iyileşme sağlanamadı. Başta fedakar hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının can yakan ortak sorunları belli. Hemşirelerin görev tanımlarının net çizilmemiş olması ve uygulamalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle hemşirelik mesleğinin geleceği risk altındadır. Meslek tanımlarının belirlenmesi hemşirelik mesleği açısından en önemli adım olacaktır. OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde bir hemşire, dört hemşirenin yapması gereken işi tek başına yapmaktadır. Bakanlık verilerine göre, 2020 yılında 156 bin 972 olan hemşire sayısı, 2021'de 2 bin 292 azalarak 154 bin 680'e gerilemiştir. Hemşirelerin ne denli iş yüküyle çalıştığı ve sağlanan istihdamların da yeterli olmadığı bu rakamlarla açıkça ortadır.

"SAĞLIK ALANINDA BULUNAN 39 BRANŞ ARASINDA HEKİMLERDEN SONRA EN FAZLA ŞİDDET GÖREN KESİM HEMŞİRELERDİR"

Bir diğer önemli husus ise şiddet konusudur. Sağlık alanında bulunan 39 branş arasında hekimlerden sonra en fazla şiddet gören kesim hemşirelerdir. Tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olan şiddete karşı yasal adımlar atılmış olsa da aslolanın toplumsal duyarlılık olduğu açıktır.

"YÜKSEK ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI, KAMU ÇALIŞANLARI OLMAK ÜZERE TÜM TOPLUMUN ORTAK SORUNUDUR"

Bu sorunların yanında yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, kamu çalışanları olmak üzere tüm toplumun ortak sorunudur. Beklentimiz, alım gücünü koruyacak adımların atılması, başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesidir. Bu noktada atılması gereken ilk adım, altı aylık süreyle verilen enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması olmalıdır.

"DÖNER SERMAYE SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN ADALETSİZLİK TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TEMEL SORUNU"

Zaten sağlık çalışanları, yıllardır alın terini tırpanlayan ücret adaletsizliği ile boğuşuyor. Döner sermaye sisteminden kaynaklanan adaletsizlik, hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının temel sorunu olmaya devam ediyor. Bu sorunun çözümü için yapılan palyatif çözümler de maalesef günü kurtarmaktan başka bir işe yaramamıştır.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN HAYATA GEÇİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİĞİ BU DÜZENLEMELERİN BİR AN ÖNCE UYGULAMAYA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Tüm bunların yanında, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları önemli buluyoruz. Sabit ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemden ödenecek olması, merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak ek ödemelerde artış yapılacak olması, ücretlerde yapılacak iyileştirmenin emekliliğe de yansıyacak olması, 3600 ek göstergeden yararlanacak olanların kapsamının genişletilmesi, sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç sayılacak olması ve malpraktis davalarına karşı kurul oluşturulması... Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayata geçirileceğini söylediği bu düzenlemelerin bir an önce uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Geç kalınmış olsa da tüm bunlar yerinde düzenlemelerdir ve hemşireler dahil fedakar sağlık çalışanlarının tamamı bu hususlarda iki aydan beri adım atılmasını beklemektedir.

"BAŞTA SAĞLIK BAKANLIĞI OLMAK ÜZERE TÜM YETKİLİLERİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KRONİK SORUNLARI İÇİN BİR AN ÖNCE ADIM ATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Düzenlemeler hayata geçirilirken adalet ve hakkaniyet mutlak surette gözetilmelidir. Aksi adımların sağlık sistemine daha fazla darbe vuracağını ve yeni mağduriyetler üreteceğini hiç kimsenin unutmaması gerekir. Sağlık-Sen olarak, sorunların çözümünün, sağlık çalışanlarına haklarının teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz.

Hemşireler Haftası dolayısıyla bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor, fedakar tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz. Bu vesileyle başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanlarının kronik sorunları için bir an önce adım atmaya davet ediyoruz."