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Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Masada sonuna kadar mücadele edeceğiz - Son Dakika

Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Masada sonuna kadar mücadele edeceğiz

29.07.2021 14:06
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Masada sonuna kadar mücadele edeceğiz, System.String[]

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında sundukları maddelerin kabul görmesi için masada sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında sundukları maddelerin kabul görmesi için masada sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, düzenlenen basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundukları toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Durmuş, 2019 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakatın sağlanamadığını, teklif edilen yüzde 14'lük zamma imza atmadıklarını anımsattı. Durmuş, "Masada, hükümet tarafından yüzde 14 zam teklif edilmiş ancak geride kalan 18 aylık süreç içerisinde gerçekleşen enflasyon yüzde 24 olmuştur. Bu gidişle sene sonuna kadar gerçekleşen enflasyon yüzde 30'u bulur. 2019 yılında teklif edilen yüzde 14'lük zamma imza atmamış olmamız bizim son derece haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. Bu nedenle Memur-Sen olarak 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam teklifinde bulunuyoruz. Bu zam teklifine ilaveten her yıl için yüzde 3 refah payı teklif ediyoruz. Geçen yılların kayıplarını telafi edebilmek adına da 600 TL seyyanen zam teklif ediyoruz. Emeklilerde olduğu gibi memurlara da bayram ikramiyesi verilmesini teklif ediyoruz. Sendika olarak en çok önemsediğimiz konuların başında gelen ve üç ayda bir 134 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin 2022 yılı için 450 TL, 2023 için 540 TL olmasını teklif ediyoruz" dedi.

'EK ÖDEME YÜZDE 40 ARTIRILMALI'Durmuş, 3 bin 600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına bir an önce verilmesini de teklif ettiklerini söyleyerek, "Çalışıyorken alınan ücretle emekli olunduğunda alınan ücret arasında çok ciddi fark olduğu ve emekli olanların yaşam standartlarını makul bir seviyede sürdürebilmeleri için emekli maaşlarını artıran 3 bin 600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına bir an önce verilmesini teklif ediyoruz. Saymış olduğumuz bu talepler elbette sağlık çalışanları için de geçerli. Sağlık çalışanlarının çok yüksek ücret aldıklarına dair kamuoyunda bir algı var. Bu algı kesinlikle doğru bir algı değil. Tam tersine bir hemşireyle eşit statüde çalışan başka bir kamu görevlisinin aldığı ücret arasındaki fark 700-800 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu ücret adaletsizliğinin toplu sözleşmede mutlaka ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle ek ödeme en az yüzde 40 artırılmalıdır" diye konuştu.'MÜCADELEMİZE SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Durmuş ayrıca, pandemi şartlarında sağlık çalışanlarının 2 yıldır izine çıkamadıklarını belirterek, "Sağlık çalışanları bu süreç içerisinde çok yoruldular. Ne zaman biteceği belli olmayan pandemi sürecini iliklerine kadar hissederek yaşıyorlar. Bu nedenle onları bir nebze olsun rahatlatmak adına müze ve ören yerlerinden ücretsiz faydalanmalı, kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli olarak faydalanmalıdırlar. Sağlık-Sen olarak tüm bu maddelerin kabul görmesi için masada sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Masada sonuna kadar mücadele edeceğiz
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Masada sonuna kadar mücadele edeceğiz

Toplu Sözleşme, Semih Durmuş, Türk Lirası, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Masada sonuna kadar mücadele edeceğiz - Son Dakika


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