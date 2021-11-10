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Sağlık-Sen'den "kullanılamayan yıllık izinlerin ücreti ödensin" talebi - Son Dakika

Sağlık-Sen'den "kullanılamayan yıllık izinlerin ücreti ödensin" talebi

10.11.2021 11:05
Sağlık-Sen'den

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Kovid-19 salgını dolayısıyla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yıllık izinlerini kullanamadıklarını belirterek, "Bu izinler, iş günü esasıyla kullandırılmalıdır.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Kovid-19 salgını dolayısıyla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yıllık izinlerini kullanamadıklarını belirterek, "Bu izinler, iş günü esasıyla kullandırılmalıdır. Mücbir sebeplere bağlı olarak kullanılamayan yıllık izinlerin karşılığında ücret ödenmelidir." ifadesini kullandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının kronikleşmiş temel sorunlarını görüştü.

Komisyon Başkanı Akdağ'a sağlık çalışanlarının sorunları hakkında bilgi veren Durmuş, "Bazı sorunların çözümü yasa gerektiriyor. Meclis bu dönemde sorumluluk olarak, sağlık çalışanlarının yükünü hafifletebilir." önerisinde bulundu.

Salgın dolayısıyla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yıllık izinlerini kullanamadıklarını belirten Durmuş, "Yıllık izinler, iş günü esasıyla kullandırılmalıdır. Mücbir sebeplere bağlı olarak kullanılamayan yıllık izinlerin karşılığında da ücret ödenmelidir." talebinde bulundu.

Durmuş, sağlık çalışanları nezdinde, "yardımcı" ifadesinin rencide edici bir sorun olduğunu belirterek, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, "sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" tanımındaki "yardımcı" ibaresinin kaldırılması noktasında mutabakata vardıklarını, Komisyonun bu hususta inisiyatif alarak süreci hızlandırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Tıbbi malpraktis" sorununun da yasa gerektiren konuların başında geldiğine dikkati çeken Durmuş, şunları kaydetti:

"Tıbbi uygulamadan kaynaklı olarak idarece ilgili kişilere ödenen tazminatların sağlık çalışanlarından rücu edilmemesi gerekir. Rücu etmek için açılmış olan mevcut davalardan da feragat edilmelidir. Ayrıca hekimlerin 600 bin lira olan mesleki mali sorumluluk sigortalarının üst limitinin yükseltilerek mağdur olmayacakları bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Yasada bu hususlara yer verilmesi durumunda tıbbi malpraktis sorunu çözüme kavuşmuş olacaktır."

Sağlık-Sen'den kullanılamayan yıllık izinlerin ücreti ödensin talebi

Semih Durmuş, Recep Akdağ, Akdağ, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen'den 'kullanılamayan yıllık izinlerin ücreti ödensin' talebi - Son Dakika


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