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SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK - Son Dakika

SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK

18.09.2021 12:00

? Sağlık-Sen İstanbul Şubeleri il divan toplantısı öncesi 6'ncı Toplu İş Sözleşmesi'ndeki kazanımlara yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 'Sağlık çalışanları bu süreçte ek ödemelerinin yüzde 20 artırılmasıyla 400-450 lira seyyanen zam aldı.

? Sağlık-Sen İstanbul Şubeleri il divan toplantısı öncesi 6'ncı Toplu İş Sözleşmesi'ndeki kazanımlara yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 'Sağlık çalışanları bu süreçte ek ödemelerinin yüzde 20 artırılmasıyla 400-450 lira seyyanen zam aldı. Bu gelişme hekim arkadaşlarımızda, maaşları düşecek mi endişesi yarattı ama bu doğru değil. Hekim arkadaşlarımızın aylık döner sermaye gelirlerinde azalma olmayacak' dedi.

Sağlık-Sen İstanbul Şubeleri, Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Vekili Durali Baki'nin katılımı ile il divan toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarıyla ilgili bilgi verildi. Katılımcıların soruları yanıtlandı, gelecek dönem hedefleri masaya yatırıldı.

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, doktorların dışında kalan sağlık çalışanlarının hastanelerin döner sermayelerinden aldığı sabit ek ödeme payı yüzde 20 artırıldı. 2022 Ocak ayından itibaren ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, anestezi, radyoloji, tıbbi sekreter, tekniker, teknisyen, mühendis, VHKİ, hizmetli, şoför, memur, şef vb. genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlar ve Adli Tıp Kurumu çalışanları gibi sağlık çalışanlarının yaklaşık 400-420 lira zam alacağı düşünülüyor.

'HEKİMLERİN CEBİNDEN PARA ÇIKMAYACAK'

Doktorların maaşlarında azalma olacağı düşüncüsüyle endişeleri olduğunu söyleyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 'Toplu sözleşme sürecinde elde edilmiş olan önemli bir kazanıma yönelik kamuoyunda yanlış algı vardı. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin yüzde 20 artırılmasıyla hekim arkadaşlarımızın ücretlerinin ciddi manada düşüş olacağına dair endişeler oluştu. Bu doğru değil, hekimlerin cebinden para çıkmayacak. Sağlık çalışanlarının gelirinin artması için önemli bir toplu sözleşme kazanımı elde ettik. Sağlık çalışanları bu süreçte 400-450 lira seyyanen zam aldı. Bu zam oranı hekim arkadaşlarımızın aylık döner sermaye gelirlerinde azalmaya sebep olmayacak' diye konuştu.

'SAĞLIK HİZMETLERİ BİR BÜTÜNDÜR'

Sağlık hizmetlerini bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirten Durmuş, 'Hekim, hemşire ve sağlık çalışanları önemli bir hizmetin önemli paydaşlarını oluşturuyor. Sağlık hizmetleri bir bütündür. Bu bütünlüğün içerisinde mutlaka iş barışının, huzurunun sağlanması gerekiyor. Son süreçte sağlık çalışanlarının ekonomik gelirleri azalmıştır. Hekim arkadaşlarımızın almış olduğu döner sermeye gelirleri her yıl eriyor. Döner sermaye yönetmeliğinin içerisinde adaletsizlikleri barındırdığını düşünüyoruz. 2003 yılında çıkan bu yönetmelik, şimdi yenilenmesi ve sil baştan yapılması hekimlerin gerçekten emeğinin karşılığı olan ücretleri alacak bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz' ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ'

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik de konuşan Durmuş, 'Sağlık çalışanlarının ücretlerinin, ek ödemeyle yüzde 20 artırılmasını sağladık. Her bir sağlık çalışanın yüzünü güldürecek önemli bir kazanımdır. Bundan sonra da sağlık çalışanlarının ekonomik refah düzeyini artırabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyoruz, kabul edilemez. İnsanlara sağlık hizmeti sunabilmek, vatandaşları hayata bağlayabilmek için her türlü riski göze alacaklar ama bunun karşılığında şiddetin hedefi olacaklar. Bu asla kabul edilemez. Toplumun bütün kesimleriyle sağlıkta şiddetin önüne geçmek için topyekün bir mücadelenin başlatılmasını arzu ediyoruz' dedi.

PROF. DR. AKÇAKAYA: PARANIN HEKİMLERDEN GİTMEYECEĞİNİ ANLADIK

Toplantıya katılan Hekim Hakları Platformu Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya, '6'ncı Toplu İş Sözleşmesi'nde ortaya çıkan bir sorundan dolayı toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda toplu iş sözleşmesini yapan yetkili sendikamız Sağlık-Sen temsilcileriyle bir araya geldik. Toplu sözleşmedeki yüzde 20'lik zammın hekimlerden alınıp diğer sağlık çalışanlarına verileceği yönünde bir algı vardı. Bu algı hekim camiasında endişeye neden oldu. Bugün Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş ile yaptığımız görüşmede böyle olmadığını, paranın hekimlerden gitmeyeceğini anladık. Bu bize yapılması gereken önemli bir hususu da hatırlattı. Döner sermaye yönetmeliğinin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Çünkü sağlıkta dönüşümün başlangıcında çok etkili olan döner sermaye yönetmeliği şu anda adaletsiz bir sistem haline döndü. Bunu dönüştürüp, yeni bir sistem kurmalıyız. Bu alanda ortak bir çalışma grubu oluşturmaya da karar verdik' diye konuştu.

PROF. DR GÖKÇAY: SORUNLARI ÇÖZECEK PLANLARI EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Toplantının önemine vurgu yapan Cumhuriyetçi Hekimler Birliği Başkanı Prof. Dr. İrfan Gökçay ise 'Türkiye'nin sağlık iş kolunda ve sağlık hizmetlerinde cumhuriyetin bütün kamu kurumlarındaki 1 milyon sağlık çalışanının belli başlı problemlerini başta pandemi olmak üzere bu büyük kuvvettin başarılı sonuçlar almasının önündeki engellerin en kritik olanlarını analiz ettik. Bu analizimizin sonucunda önümüzdeki dönem bütün ana meselelere el koymayı, bu konuda hem sağlık çalışanlarının hem de Türk milletinin ortak sorunlarını çözecek en uygun planları en kısa sürede geliştirip herkesin önüne koyarak takipçisi olmaya karar verdik. Bugünkü toplantının en büyük kararı budur' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK
SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK
SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK
SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK
SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK

Toplu Sözleşme, Semih Durmuş, İstanbul, Gazete, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAĞLIK-SEN BAŞKANI DURMUŞ'TAN YÜZDE 20'LİK ZAM AÇIKLAMASI: DOKTORLARIN MAAŞI DÜŞMEYECEK - Son Dakika
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